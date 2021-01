Le groupe de Milan contre le Torino

Surprise dans la liste de l'équipe de Milan pour le match de ce samedi soir contre le Torino : contrairement aux attentes, Zlatan Ibrahimovic fait partie de la liste des joueurs convoqués par Stefano Pioli. Il ne jouera peut-être pas dès la première minute, mais c'est certainement une excellente nouvelle pour le Diavolo.

Hakan Calhanoglu, qui ne s'est pas entraîné hier avec le reste de l'équipe en raison d'une cheville enflée, est également présent. Le Turc pourrait ne pas débuter non plus. En revanche, Saelemaekers et Bennacer sont toujours absents, en plus des joueurs testés positifs à la Covid-19, à savoir Rebic et Krunic.

Une bonne nouvelle pour les Rossoneri, qui devront se relancer après leur défaite en milieu de semaine lors du choc face à la Juventus (1-3). Un revers qui n'empêche pas les Milanais d'occuper toujours la première place de Serie A, un petit point devant leurs voisins de l'Inter.

Voici la liste complète des joueurs que Stefano Pioli a convoqués pour le match contre Turin :

GARDIENS : A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DÉFENSEURS : Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

MILIEUX : Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTAQUANTS : Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.