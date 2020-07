Un guerrier. Zlatan Ibrahimovic confirme toute sa ténacité et, dans un message posté sur Instagram, assure qu'il continuera de fouler les pelouses de football encore longtemps, lui qui n'envisage pas de prendre sa retraite à l'heure actuelle.

"Vous pensez donc que je suis fini, que ma carrière va bientôt s'arrêter. Vous ne me connaissez pas, a écrit le géant sudéois. Toute ma vie, j'ai dû me battre. Personne ne croyait en moi, alors je devais croire en moi-même.

"Certaines personnes voulaient me détruire, mais elles m'ont juste rendu plus fort. D'autres voulaient m'exploiter, mais ils m'ont rendu plus intelligent. Et maintenant, vous pensez que je suis fini."

"Pour vous tous, je n'ai qu'une chose à dire : je ne suis pas comme vous, parce que je ne suis pas vous. Parce que je suis Zlatan Ibrahimovic, et je suis seulement en train de m'échauffer."