Les détails du futur contrat en or de Zlatan Ibrahimovic

A 38 ans, Zlatan Ibrahimovic vient de montrer qu'il était toujours au niveau pour jouer en Serie A. Lors des six mois qu'il vient de passer à l'AC Milan, il a inscrit 11 en 20 matches, toutes compétitions confondues.

En fin de contrat, l'attaquant suédois va-t-il rester à l'AC Milan. C'est ce que souhaite le club comme l'a fait savoir son directeur sportif, Paolo Maldini. Et pour s'assurer la présence d'Ibrahimovic au moins une saison de plus, Maldni et Ricky Massara (directeur du football de l'AC Milan) ont proposé au joueur, et à son agent, le célèbre Mino Raiola, un contrat en or comme le révèle la 'Gazzetta dello Sport' dans son édition papier de ce mardi 4 août.

Ce contrat permettrait à Ibrahimovic de toucher de nombreux et lucratifs bonus en fonction de ses performances (nombre de buts, de matches joués) et des résultats du club (qualification pour la prochaine Ligue des champions, victoire en Ligue Europa en 2021). Selon la Gazzetta dello Sport, si tous les objectifs étaient atteints, Ibrahimovic pourrait gagner un peu plus de 7 millions d'euros net !

Avec cette proposition, l'AC Milan devrait probablement parvenir à convaincre Ibrahimovic mais surtout, Mino Raiola.