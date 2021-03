Le Napoli joue un vilain tour au Milan

L'AC Milan a probablement définitivement dit adieu au titre de champion d'Italie ce dimanche soir avec une nouvelle contre-performance sur sa pelouse face à Naples, qui se rapproche de son côté des places qualificatives pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Le début de match est particulièrement disputé, avec plusieurs duels à la limite de la régularité. Le ballon est plutôt dans les pieds napolitains, tandis que Theo Hernandez continue de se montrer aussi offensif, mais Çalhanoglu n'est pas assez juste dans sa conclusion.

De l'autre côté du terrain, c'est Zielinski qui est le premier à venir teste Donnarumma d'une demi-volée balancée depuis l'entrée de la surface. Les occasions ne pleuvent clairement pas, mais le milieu de terrain polonais revient à la charge à la demi-heure de jeu, mais ne trouve pas le cadre sur un bon service d'Insigne.

Dabid Ospina doit lui se montrer vigilant pour sortir une tentative de Rafael Leão et les deux équipes rentrent aux vestiaires sans avoir réussi à faire la différence.

Et c'est finalement Naples qui va prendre les devants dès la reprise. Trouvé sur la droite de la surface en situation favorable, Politano trouve le petit filet opposé de Donnarumma pour ouvrir le score et permettre à Gattuso de jouer un bien vilan tour à l'AC Milan (0-1, 49e).

Des Rossoneri qui essaient tant bien que mal de se relancer dans la rencontre, mais manquent trop de qualité devant en l'absence notamment de Zlatan Ibrahimovic. Il faut même un grand Donnarumma pour empêcher Fabian Ruiz de doubler rapidement la mise.

Ospina aussi a décidé d'être décisif, devant Leão d'abord, puis sur un coup-franc de Tonali repris de la tête par Rebic dans la surface. Sous les yeux d'un Zlatan de plus en plus impatient, le Milan tient le ballon mais Koulibaly et les Napolitains restent très solides. Frustré, Theo Hernandez échappe lui à l'expulsion pour un tacle très en retard sur Osimhen.

La fin de match est tendue et les Milanais s'énervent. Ante Rebic est exclu pour des mots envers l'arbitre de la rencontre. Le point final d'une triste soirée pour les hommes de Stefano Pioli, qui voient l'Inter s'envoler avec neuf points d'avance en tête de la Serie A et la Juve revenir sur leurs talons, à une longueur.