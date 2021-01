Pioli : "En Coupe d'Italie, nous voulons aller au bout"

En tête de la Serie A, l'AC Milan vit une très belle saison et est de retour au sommet du football italien. Sous l'impulsion d'un grand Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan espère mettre fin à l'hégémonie de la Juventus et décrocher son premier Scudetto depuis près d'une décennie. Mais ce n'est pas pour autant que le Milan compte prendre par dessus la jambe les autres compétitions dans lesquelles les hommes de Pioli sont en lice. En effet, l'AC Milan veut aller loin en Coupe d'Italie et ne voudra en aucun cas être éliminé par l'ennemi juré, l'Inter Milan.

Dans une interview accordée à la chaîne officielle du club, Stefano Pioli a déclenché la sonnette d'alarme sur la condition physique de Mario Mandzukic, arrivé à Milan il y a quelques jours, et a fait le point sur les absents pour le derby face à l'Inter : "Nous avons eu quelques problèmes avec Mandzukic, Kalulu et Tonali après samedi. Ce n'est que demain matin que nous saurons s'ils seront disponibles. Bennacer va mieux mais il sera disponible pour le match contre Bologne, Calhanoglu n'est pas encore disponible."

Ce derby n'aura qu'un vainqueur entre l'Inter et Milan pour une place en demi-finale. "C'est une compétition séparée et entre guillemets, c'est aussi plus facile à gérer mentalement. C'est un match unique, que ce soit 90 minutes ou 120 minutes est une autre compétition. Une compétition qui nous tient à cœur, mais le championnat sera une autre histoire... Le prochain derby dans un mois, avec d’autres matches importants entre les deux, donc ce n’est qu’un match de la Coupe d'Italie, un quart de finale important que nous essayons d’affronter de la meilleure façon possible."

Pioli aime avoir la pression

"Nous ferons tout pour arriver au bout, car au final, toutes les grandes équipes de la ligue se retrouvent à disputer les quarts de finale. Bien sûr, nous n'avons pas été particulièrement chanceux au tirage au sort, mais si vous voulez gagner la Coupe d'Italie nous devons tous les affronter", a ajouté l'entraîneur de l'AC Milan. Stefano Pioli n'a toujours pas digéré la contre-performance de son équipe contre l'Atalanta le week-end dernier.

"Je n'ai pas dormi parce que j'ai revu le jeu et parce que je pense que la communication avec l'équipe le lendemain est très importante dans mon travail. Nous avons peu de temps et nous jouons beaucoup, donc la communication doit être immédiate. Je crois que dans notre travail, avoir une pression est un privilège. Cela signifie avoir atteint un certain niveau et nous voulons y rester, donc la pression est la bienvenue."

"Nous connaissons les pressions externes mais les pressions internes sont beaucoup plus importantes, celles que nous créer nous-mêmes. Nous voulons être ambitieux et gagner chaque match. Quand nous échouons, nous travaillons encore plus dur pour que cela ne se reproduise plus. Nous voulons cette pression parce que nous sommes dans un grand club et il est juste qu'il y ait des attentes" , a conclu l'entraîneur de l'AC Milan.