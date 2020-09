Accord Chelsea - Leverkusen pour Havertz

Depuis plusieurs semaines on entend parler d'un départ de Kai Havertz, le joueur du Bayer Leverkusen pour Chelsea. Et ce lundi, Peter Bosz, le directeur sportif du club allemand annonçait que le jeune joueur ne s'entraînerait plus avec son équipe.

Plus tard dans l'aprés-midi, 'The Guardian' parle d'un accord entre Chelsea et Leverkusen pour le transfert de Havertz.

Le quotidien britannique annonce la somme de 80 millions d'euros auxquels viendraient s'ajouter 10 millions de bonus. Une somme conséquente, surtout après les recrutements de Ziyech et Werner.

La même source parle d'un contrat d'une durée de cinq ans au sein de l'équipe dirigée par Frank Lampard.