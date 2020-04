Le Conseil Supérieur du Sport s'est réuni ce samedi 18 avril avec la Fédération espagnole de football et la Liga pour tenter de terminer la saison actuelle.

Irene Lozano, président du CSS, Luis Rubiales, son homologue à la RFEF, et Javier Tebas, président de la Liga, se sont entretenu durant plus de huit heures. Cette réunion a débouché sur une grosse information : un accord de principe pour terminer la Liga.

C'est le CSS qui l'a affirmé via un communiqué officiel ce dimanche, un jour après la réunion. Tebas et Rubiales, dont les opinions étaient opposées, semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente.

"Hier, (samedi 18) a eu lieu au Palacio de Viana (Madrid) une réunion entre le CSS, la RFEF et LaLiga pour aborder la situation générée par la crise du COVID-19 dans le monde du football.

Les participants - Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas - ont échangé durant plus de huit heures de façon ouverte et honnête. Tous les parties se sont montré constructives.

Un accord de principe a été trouvé, qui reprend les principaux aspects qui affectent le football espagnol dans ce contexte de crise sanitaire.

Le CSS veut remercier en particulier LaLiga et la RFEF pour leur générosité et leur volonté de trouver un accord, ainsi que de continuer à travailler à court, moyen et long terme pour dessiner le futur du football espagnol après la pandémie."