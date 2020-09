Accord Rennes-Chelsea pour Mendy

Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, Édouard Mendy devrait débarquer à Londres prochainement, selon 'Sky Sports'.

Le journaliste Fabrizio Romano annonce ce vendredi que les deux parties, en discussions depuis plusieurs jours, auraient trouvé un accord pour le deal du gardien de but sénégalais.

On évoque un transfert aux alentours de 20 millions d'euros. Le portier rennais viendra concurrencer Kepa, peu convaincant lors de la dernière saison.

Mendy est attendu dans la capitaine anglaise pour passer l'inévitable visite médicale préalable à sa signature chez les Blues.

