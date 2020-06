Accord total entre Chelsea et l'AS Roma pour Pedro

Le transfert de Pedro vers l'AS Roma est quasi-bouclé. L'Espagnol a récemment prolongé son prêt avec Chelsea jusqu'à la fin de la saison.

Dès la fin de la Premier League, l'attaquant arrivera dans la capitale italienne gratuitement, après cinq saisons passées à Londres.

Le journaliste Fabrizio Romano, a affirmé qu'un accord total avait été trouvé entre les deux formations pour son transfert. Il ne manque que l'annonce officielle du club giallorossi.

L'attaquant a rejoint les Blues en 2015 en provenance du FC Barcelone, il a inscrit 44 buts en 201 matches.

N'ayant jamais joué en Serie A, Pedro entamera alors un nouveau challenge dans sa carrière de footballeur. À 32 ans, ce sera peut-être le dernier défi du natif de Ténériffe.

Pedro will join AS Roma as a free agent at the end of the season. Total agreement reached - he’s gonna leave Chelsea. Here we go! #Roma #CFC #Chelsea #transfers