OFFICIEL : Icardi s'engage avec le PSG jusqu'en 2024

La première recrue estivale du PSG est déjà dans l’effectif de Thomas Tuchel.

Le club de la capitale a trouvé un accord avec les pensionnaires de Serie A pour le transfert définitif de Mauro Icardi à hauteur de 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus.

Un deal de quatre ans a été trouvé pour le buteur argentin avec le club de la capitale et l’officialisation a eu lieu ce dimanche.

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. L’international argentin (8 sélections), qui possède également la nationalité italienne, est donc désormais lié au Club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024."

"Seizième joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a disputé 31 matchs avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, remportant le titre de champion de France et affichant un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives.", indique le communiqué du PSG sur son site internet.

Une très belle opération pour le Paris Saint-Germain pour un joueur qui avait des offres à hauteur de 85 millions d'euros l'année dernière.

Toutes compétitions confondues, Mauro Icardi a été l'auteur 20 buts en 30 matchs disputés avant l'interruption des compétitions en raison de l'épidémie de coronavirus.

L'ancien joueur de la Sampdoria a aussi séduit le vestiaire parisien. "Mauro est l’un des meilleurs attaquants du monde, il est arrivé avec beaucoup d’humilité. Il a déjà beaucoup marqué, c’est un joueur important pour nous. Nous sommes complémentaires", confiait à son sujet Mbappé en début d'année dans les colonnes de la 'Gazzetta dello Sport'.