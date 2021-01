Accord de principe entre Ã–zil et Arsenal

Après des mois de tensions et presque une année sans jouer pour Mesut Özil, l'aventure semble bel et bien être terminée entre le meneur allemand et les Gunners.

Le joueur allemand est prêt à tourner la page et a quitté l'Emirates Stadium, où il aura passé ses huit dernières années. Özil devrait rejoindre la Turquie prochainement.

Selon les dernières informations de 'The Athletic' et du journaliste David Ornstein, les deux parties auraient trouvé un accord de principe pour résilier le contrat de Mesut Özil.

Le média anglais rapporte que si tout se passe comme prévu, Özil devrait s'envoler vers la Turquie ce week-end afin de signer son contrat avec le Fenerbahçe, club avec lequel il aurait déjà un accord.

Pourtant décidé à rester à Arsenal jusqu'à la fin de son contrat (en juin 2021), Özil n'a pas été inscrit sur les listes d'Arsenal en Premier League et en Europa League en première partie de saison, et semble désormais prêt à dire au revoir.