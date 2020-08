Accord trouvé entre Milan et Zlatan Ibrahimovic ?

Zlatan Ibrahimovic et le Milan AC sont en négociations depuis plusieurs semaines maintenant et tentent de se mettre d'accord pour une éventuelle prolongation de l'attaquant suédois.

Retourné à Milan l'hiver dernier après deux ans à Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic a été d'une grande aide pour le club lombard et a enchaîné les buts pour permettre au Milan de signer une grande fin de saison.

Et après de longues négociations, le média 'Sky Italia' affirme qu'un accord aurait finalement été trouvé entre la direction sportive du Milan AC et son attaquant suédois pour prolonger son contrat.

Zlatan Ibrahimovic demandait un salaire plus important, et le média cité assure que le joueur et le club se seraient mis d'accord sur un salaire de sept millions d'euros sur la saison 2020-2021.