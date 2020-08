Accord trouvé pour Liverpool et Thiago Alcantara

Si Thiago Alcantara a de nouveau prouvé contre le FC Barcelone qu'il était un pilier du milieu de terrain du Bayern Munich, le joueur espagnol est sur le point de faire ses valises.

Le milieu espagnol n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat avec le club bavarois et son bail à Munich prendra fin en juin 2021. Le club allemand ne s'opposera donc pas à son départ.

Et après plusieurs jours de rumeurs et de rapprochement entre Liverpool et Thiago, le média 'RMC Sport' assure que le joueur aurait trouvé un accord contractuel avec l'équipe de Jürgen Klopp.

Le média français rapporte que Thiago Alcantara devrait signer pour quatre saisons avec le club red et qu'il aurait même déjà communiqué son départ à ses coéquipiers du Bayern Munich.

En attendant, le milieu de terrain espagnol se concentrer sur sa demi-finale de Ligue des champions qu'il disputera avec le Bayern contre l'Olympique Lyonnais ce mercredi à Lisbonne.