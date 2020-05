"Achraf veut jouer au Real Madrid, mais il n'est pas pressé"

Achraf a dû partir du Real Madrid en quête d'opportunités et du temps de jeu, ce qu'il n'avait pas au sein du Real Madrid.

Il a choisi en 2018 de rejoindre le Borussia Dortmund, où il n'a cessé de voir sa cote grimper. Il joue à un niveau très élevé, et ne cesse d'impressionner par ses performances.

Beaucoup de supporteurs du Real demandent le retour du joueur dans la Casa Blanca, et le joueur semble être du même avis, même s'il n'est pas pressé. "Il retournera à Madrid lorsque le championnat touchera à sa fin. On verra ensuite ce qui se passe. Achraf veut jouer des matchs, comme cette année où il a été titulaire à tous les matchs. Il n’y a pas de précipitation et sa seule intention est de jouer les matchs.", a déclaré Alejandro Camaño, son agent, à 'Onda Madrid'.

Son agent a tout de même assuré qu'avec le Real Madrid il y a une "magnifique entente" et qu'ils ne veulent pas "perdre de vue" le joueur. "On ne veut pas trop l'éloigner du Real Madrod", a-t-il ajouté.

"Il a un contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid. Ils ne m’ont pas parlé d’une prolongation, mais quand ils le feront, ça arrivera. Ça ne dépend pas de sa situation contractuelle, uniquement du football. Zidane le connaît parfaitement, il a parlé avec lui, ils s’entendent très bien, ses enfants ont joué avec lui au Castilla… Pour Achraf, Madrid est sa maison."

"On va réussir à se mettre d'accord, même si c'est pour un autre prêt, mais sans oublier que son objectif est de jouer au Real Madrid, qui est la meilleure équipe du monde, selon lui. Il pourra accomplir son souhait rapidement, si le Real lui demande de rester, ou il pourra être plus long, en cas d'un autre prêt. Et il a démontré qu’il était un joueur différent. Il a fait des matchs extraordinaires cette saison et il a toutes les options pour revenir à Madrid en sachant qu’il y a là-bas l’un des meilleurs latéraux du monde. "

Achraf, cette saison, est très loin des autres latéraux droits du Real [Carvajal et Odriozola], et ses statistiques parlent d'elles-mêmes.