Adam Ounas ne sera pas conservÃ© par Nice

Quelques heures après avoir annoncé que le club ne garderait pas Riza Durmisi et Moussa Wagué, c'est au tour d'Adam Ounas de voir son aventure dans le sud de l'Espagne toucher à sa fin, qui ne restera pas non plus.

En effet, le club a communiqué qu'il ne lèvera pas l'option d'achat de l'international algérien, qui devra ainsi retourner à Naples.

Le milieu offensif n'aura pas réussi à convaincre les niçois pendant ses 19 rencontres jouées avec les Aiglons. Son option d'achat s’élevait à 20 millions d’euros.