Adama Traoré : "Je peux améliorer beaucoup de choses"

Auteur d'une saison plus timide à Wolverhampton (30 matchs, 1 but), Adama Traoré continue de se battre pour s'améliorer. Dans des déclarations pour 'Canal+', il est revenu sur la forme de son équipe cette saison.

Après s'être battus pour l'Europa League la saison passée, les Wolves sont actuellement à la douzième place du classement de Premier League et sont plus irréguliers.

"Il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer. J'ai joué à différents postes cette saison, dans beaucoup de positions différentes et je pense que cela m'aide à m'améliorer. Cela me permet d'aider l'équipe et c'est le plus important pour moi", a commencé l'international espagnol sur sa forme actuelle.

Adama Traoré a évoqué l'absence de Raúl Jimenez depuis sa fracture crânienne contre Arsenal : "Cette saison, l'absence de Raúl Jimenez pèse car c'est un pilier de l'équipe. Mais je pense que ce n'est pas une excuse. Au-delà de cela, jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions que deux points de retard par rapport à la saison passée. Nous continuons de travailler, la saison est loin d'être terminée et nous allons nous battre jusqu'à la fin."