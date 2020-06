Adama Traoré, meilleur passeur de Premier League en 2020

L'attaquant espagnol Adama Traoré est devenu le meilleur passeur de l'année 2020 en Premier League pour l'instant, en ayant délivré sa cinquième passe décisive ce mercredi pour Raúl Jimenez.

Un centre du joueur originaire du Mali a permis à l'international mexicain d'inscrire le seul et unique but de la rencontre de mercredi soir en championnat entre Wolverhampton et Bournemouth.

Cette passe décisive est devenu la neuvième de la saison 2019-2020 de Premier League pour l'attaquant espagnol, qui est troisième du championnat derrière Kévin de Bruyne (18) et Trent Alexander-Arnold (12).

Le joueur est devenu l'une des grandes sensations de la saison en Angleterre et intéressé déjà de nombreux cadors de l'équipe anglaise, lui qui a marqué 6 buts pour 13 passes décisives toutes compétitions confondues.