Adama Traoré, priorité de Leeds cet hiver

Adama Traoré (24 ans) a perdu de son importance chez les Wolves et dans les plans de Nuno Espírito Santo, avec qui il entretient de bonnes relations, et des rumeurs ont déjà surgi concernant un possible départ.

Ainsi, selon le journal britannique 'Daily Mirror', l'ailier est à l'ordre du jour chez Leeds United, qui veut améliorer son attaque pour la deuxième partie de la saison en le recrutant dès janvier.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Wolverhampton, Adama Traoré avait refusé en novembre dernier une offre de prolongation.

De moins en moins en vue aujourd'hui chez les Wolves, l'attaquant espagnol pourrait avoir des envies d'ailleurs.