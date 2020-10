Adama Traoré raconte son départ du Barça

Adama Traoré est la sensation de cette trêve internationale en Espagne alors que le joueur a déjà impressionné pour ses premiers pas avec la Roja contre le Portugal cette semaine.

Le joueur a enchaîné les entretiens en Espagne cette semaine et est notamment revenu sur son départ du FC Barcelone en 2015, après avoir été formé au sein de la Masia depuis 2004.

"J'ai joué toute ma vie au Barça, depuis petit, mais je ne suis pas parti de la meilleure des manières. Cela m'a laissé un goût amer dans la bouche, mais je ne suis pas rancunier", a confié Adama pour la 'COPE'.

Il est aussi revenu sur son développement physique et sur sa vitesse, qui a impressionné contre le Portugal : "Depuis petit je suis rapide, mais physiquement je n'ai jamais été grand. Je ne lève pas de poids parce que dans les équipes où je suis allé, ils ne faisaient pas d'entraînement de musculation."

"J'ai fait de la musculation à Aston Villa et en une semaine je prenais beaucoup de muscle. Ils m'ont dit d'arrêter de le faire. C'est ma génétique, les gens qui me voient pour la première fois me demandent comment je fais pour jouer au football", a déclaré le joueur.