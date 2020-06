Adebayor retournera au Paraguay dans les prochains jours

Le retour d'Adebayor est confirmé. Le retour de l'ancien attaquant madrilène était en suspens depuis la fermeture des frontières et qui devrait payer les 120 000 à 150 000 dollars de son voyage sur des vols privés depuis Lomé, selon les responsables d'Olimpia.

Ces détails ont exigé toute une opération de coordination et de logistique qui a finalement été résolue ces jours-ci avec l'annonce de l'arrivée des Togolais, il devrait effectuer des escales à Madrid et à Sao Paulo, au Brésil, entre ce lundi et mercredi prochain.

Le retour du football au Paraguay se fera sans public en raison des mesures de prévention mises en place par les autorités sanitaires.

Adebayor a été accueilli dans la nuit du 14 février par des milliers de fans qui se sont rassemblés pour le voir à l'Estadio de Olimpia, l'un des clubs les plus réputés du pays, mais jusqu'à présent il n'a pas eu l'éclat attendu d'un joueur de son niveau.

Adebayor, 35 ans, était sans équipe après avoir joué pour le Kayserispor en 2019. Il avait auparavant joué pour Metz, Monaco, Arsenal, Ciy, Tottenham, Crystal Palace, Besaksehir et le Real Madrid.

En 2011, il a joué la moitié de la saison grâce sous forme de prêt à Madrid, avec qui il a remporté la Copa del Rey.