Un prêt d’urgence de 2,4 milliards d’euros pour "sauver" Adidas

Le fabricant allemand de vêtements de sport adidas a déclaré avoir conclu un prêt syndiqué de 3 milliards d'euros qui permettra de préserver sa flexibilité financière compte tenu de l'impact grave de la pandémie du coronavirus sur son activité.

Le prêt comprend un engagement de 2,4 milliards d'euros de la part de la banque public KfW et de 600 millions d'euros d'un consortium de banques partenaires, dont UniCredit, Bank of America et Deutsche Bank.

L'une des conditions du prêt syndiqué est que le groupe suspend le paiement des dividendes jusqu'en juillet 2021.

"La situation actuelle pose un sérieux défi, même pour les entreprises saines " a déclaré Kasper Rorsted, son président-directeur général, il ajoute "nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger le bien-être à long terme d'adidas, de nos 60 000 employés et de nos partenaires, et nous mettons en œuvre de nombreuses mesures."

L'équipementier ajoute que l'évolution de l'épidémie de coronavirus et son impact sur les activités de l'entreprise ne peuvent être prévus pour l'instant.

Par conséquent, Adidas n'est toujours pas en mesure de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 qui tiennent compte de cet impact.