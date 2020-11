Adil Rami relance le débat Benzema en Équipe de France

C'est un débat qui ne cessera de faire couler de l'encre. L'absence de Karim Benzema, l'un des meilleurs attaquants en activité, en Équipe de France. Son absence avait déjà suscité la controverse lors du Mondial 2018, et alors que les Bleus avaient remporté la compétition, sa non-présence était d'ores et déjà éreintée. Aujourd'hui, alors que les hommes de Deschamps enchaînent des performances médiocres, "la discussion Benzema" revient sur la table.

Et c'est aujourd'hui Adil Rami, champion du monde 2018 avec les Bleus qui évolue désormais au Portugal dans le club de Boavista, qui s'est exprimé sur le sujet.

En plus d'expliquer qu'il serait heureux de revoir Karim Benzema en Équipe de France, l'ancien Marseillais a également eu un message à l'intention du Madrilène : "C'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n'est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud car c'est un buteur. Mais s'il y avait une réconciliation avec le sélectionneur, ce serait formidable de revoir Benzema en Bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C'est trop bête cette histoire. S'il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, et bien fais-le Karim. Pense aux Bleus !"