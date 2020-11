Adrien Rabiot se confie sur son bon début de saison

Dans un entretien accordé à 'M6', Adrien Rabiot a évoqué l'Équipe de France, qu'il n'avait pas porté le maillot depuis deux ans suite à un conflit avec Didier Deschamps et sa nouvelle adaptation à la Juventus.

" Les gens je les laisse parler, je les laisse dire ce qu’ils veulent, ce n’est pas ça qui m’importe. Je sais que cette équipe de France je l’aime beaucoup. C’est vraiment une fierté de porter ce maillot. ce qui s’est passé dans le passé, c’est du passé. Je suis ici, je joue avec grand plaisir, avec détermination. J’espère continuer de cette façon là. Je suis vraiment très heureux, épanoui. (…) Dans la vie, tout va très vite. Dans le football c’est la même chose. J’ai su être patient, j’ai entendu d’avoir moment. Le coach me fait confiance, et jusqu’à présent, je pense que je le lui rends bien. Je suis vraiment content d’être de retour dans cette équipe, c’est vraiment une fierté d’être là, de représenter l’équipe de France. Depuis que je suis à la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur, une autre personne. Ce transfert-là, ça m’a fait grandir. Ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment heureux dans la vie de tous les jours, sur et en dehors du terrain. C’est vraiment très important pour moi"