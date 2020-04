Aduriz raccrochera les crampons cet été

Aduriz dira au revoir au football en soulevant la Coupe du Roi ou en tombant en finale. C'est décidé. La formule ? Prolonger son contrat jusqu'à la date du match. C'est ce que le journal 'Marca' a publié.

Au départ, il était prévu qu'il prenne sa retraite en juin, à la fin de la saison. Avec le football en arrêt en raison du COV-19, l'adieu du capitaine est également reporté, tout comme la Coupe du Roi.

Ce sera un adieu des plus épiques, et encore plus si l'Athletic parvient à remporter la Coupe. En tout cas, et comme l'indique la source citée, San Mamés rendra hommage à sa légende.