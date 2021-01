Aduriz rêve d'un triplé de l'Athletic Bilbao

L'Athletic peut encore remporter trois titres cette saison. La Coupe du roi de l'année dernière, le 3 avril, la Coupe du roi de cette année, dans laquelle ils ont atteint les quarts de finale, et la Supercoupe d'Espagne, qu'ils ont déjà remportée.

Malgré sa retraite, Aritz Aduriz est toujours très proche de l'équipe de Bilbao et encourage les joueurs à penser à remporter tous les titres qui sont à leur portée.

"L'autre jour, j'ai dit aux joueurs qu'ils avaient gagné un titre, qu'ils en avaient deux autres devant eux et qu'ils devaient voir grand, en visant le maximum. Et cela signifie faire le triplé. Il serait naïf de dire qu'on est dans la course au titre en Liga, mais il y a deux titres de Coupe à portée de main et on ne sait jamais", a déclaré l'attaquant à 'Goal'.

Aduriz a déclaré que, pour l'instant, l'Athletic ne lui a rien proposé. "Lorsque quelqu'un n'est pas ouvert à recevoir des propositions, il ne les reçoit pas. Aujourd'hui, je n'avais besoin d'aucune proposition. De plus, je suis incapable de refuser quoi que ce soit à l'Athlétic mais maintenant j'ai besoin de temps", a-t-il ajouté.

"Il serait excessif de comparer mon inspiration avec celle de Messi ou de Cristiano, ce sont des très grands noms. Je n'oserais pas dire cela parce qu'ils sont à un niveau si extraordinaire depuis tant d'années que je ne pourrais pas me comparer à eux. J'ai toujours voulu être à mon meilleur niveau et marquer le plus de buts possible, mais le leur était exorbitant."