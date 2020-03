Agacé par son évaluation, Ronaldo bloque Transfermarkt sur Instagram

Dans son évaluation des joueurs les plus chers de la Serie A, 'Transfermarkt', média de référence sur les transferts, a commis un impair. En tout cas, aux yeux de Cristiano Ronaldo.

Le site spécialisé a en effet considéré que Cr7 était le quatrième joueur le plus cher de Serie A derrière Christian Eriksen, Paulo Dybala et Lautaro Martinez. Un affront, voire même un véritable crime de lèse-majesté pour le Portugais.

Ronaldo blocked transfermarkt because he wasn't happy with his market value dkm pic.twitter.com/GUGendUFnZ