Aguero devrait honorer son contrat avec Manchester City

Sergio Aguero honorera son contrat à Manchester City, selon les affirmations faites par son agent Hernan Reguera. Ce dernier ne fait, en revanche, aucune promesse pour la suite en indiquant que le Kun "verra ce qui se passera" après l'expiration de son bail en 2021.

L'international argentin a paraphé son dernier deal du côté de l'Etihad Stadium en 2018. Il approche doucement des 12 derniers mois de cet accord, et la possibilité d'un changement imminent de clubs le concernant a été évoquée dans les médias. City a été pénalisé dernièrement par une interdiction de toute compétition européenne pour une durée de deux ans et il a été suggéré que l'absence de C1 pourrait conduire les stars de l'équipe à relever un nouveau challenge.

Les Sky Blues ont cependant fait appel de cette décision et restent convaincus que le meilleur buteur de leur histoire peut encore leur rendre quelques services. À 32 ans, Aguero ne montrant guère des signes de déclin. Et, si l'on se fie à ce qu'a révélé son représentant, il ne songe guère à un départ pour l'instant.

Reguera a insisté sur le fait qu'aucun plan de transfert n'a été établi à l'heure actuelle, et l'intention est de rester sur place pendant encore une année au moins. Il se peut ensuite qu'Aguero arrive au terme de son bail et puisse alors choisir alors une nouvelle étape pour sa carrière. "Sergio a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2021, et il n'y a aucune chance qu'il parte avant cette échéance", a confié l'agent à 'FCInterNews.it' lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de l'attaquant. "Nous verrons ce qui se passera après cela. Je n'ai pas parlé à l'Inter, et la raison est très simple: Aguero est satisfait des Citizens et n'a pas l'intention de changer de club."