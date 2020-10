Agüero doit prouver qu'il mérite de rester à City

Alors que le contrat de Sergio Aguëro avec Manchester City prendra fin à l'été 2021, l'avenir du buteur argentin est encore flou.

Pep Guardiola a évoqué la question pour 'Sky Sports' : "Maintenant, il doit prouver, comme tout le monde, qu'il mérite de rester ici. Il doit continuer à bien jouer, à marquer des buts et à gagner des matchs. Après cela, le club ainsi que moi-même déciderons."

Le technicien espagnol s'est tout de même montré confiant : "S'il joue au même niveau que jusqu'à présent, nous n'avons aucun doute sur le fait de le garder jusqu'à ce qu'il se décide de quitter le club. Il est très important pour nous, pour les fans... pour tout le monde."

"Avec lui sur le terrain, nous sommes meilleurs, nous sommes plus confiants", a-t-il analysé. "Il a été absent pendant quelques mois et maintenant il doit s'entraîner régulièrement pour commencer à marquer des buts, c'est le plus important", a-t-il poursuivi.

Pep espère ne plus jamais avoir à se passer des services du "Kun". "Nous l'avons perdu dans beaucoup de moments importants l'année dernière, mais heureusement pour nous, il est de retour", a-t-il conclu.

