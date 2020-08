Agüero enlève le "10" de son pseudo Instagram, clin d'oeil à Messi ?

Tout pourrait nous laisser croire que Lionel Messi va bel et bien s'engager avec Manchester City. Dernièrement et plus que jamais, son départ semble se préciser, peut-être vers le club de Manchester City qui rêve de s'attacher les services de l'Argentin depuis plusieurs saisons.

Aujourd'hui, l'indice nous vient de son compatriote et ami Sergio Agüero puisque celui-ci ne s'appelle plus désormais "Kunaguero10" mais "Kunaguero" tout court sur son profil Instagram. Simple hasard ou choix réfléchit, il n'en fallait pas tant aux fans de football pour envoyer Messi hors du club catalan.

En effet, lorsque l'on sait que Leo Messi affectionne tout particulièrement le numéro 10 et que l'on ajoute à cela la dernière rumeur évoquant un message vocal de La Pulga à destination de son compatriote, lui indiquant qu'ils seront coéquipiers la saison prochaine, nous avons de quoi nous poser de sérieuses questions.