Andrea Pirlo était présent en conférence de presse ce mardi afin de s'exprimer sur le match FC Porto-Juventus en rappelant l'époque où lui et Sérgio Conceição étaient joueurs.

"J'ai joué plusieurs fois contre Conceição, c'était un joueur d'une grande technique et était au cœur des Portugais. Il réalise également une belle performance en tant qu'entraîneur du FC Porto." Avant de poursuivre "Ce sera un match compliqué, le FC Porto est une équipe qui défend bien. Une équipe compacte, dans le style de l'Atlético de Madrid, avec deux lignes de quatre. Il faudra être patient et on ne peut pas pousser trop fort, car ils ont de bons joueurs sur la contre-attaque", a-t-il dit à propos des Dragons. "Les champions ont toujours une saveur particulière, il y a beaucoup d'adrénaline. Même moi, j'ai envie d'entrer sur le terrain et aider les gars", a-t-il conclu.