Aidé par la VAR, Crystal Palace fait tomber Leeds

Si ce sont les joueurs de Crystal Palace qui ouvrent le score, c'est l'équipe de Marcelo Bielsa qui domine le début de rencontre, tenant la possession et les meilleures occasions.

Ils ne vont donc pas se laisser abattre par l'ouverture du score adverse et vont continuer à pousser, jusqu'à ce que Patrick Bamford inscrive le but de l'égalisation. Seul problème le but est considéré hors-jeu, parce que son bras tendu (sa main) est hors-jeu.

Volés, les joueurs de Bielsa n'en reviennent pas, et Eze les fait toucher le fond en inscrivant 5 minutes plus tard un coup-franc magnifique en pleine lucarne. Ils passent de 1-1 à 2-0 en quelques minutes.

Détruits mentalement, les promus vont parvenir à ouvrir leur compteur, encore par Bamford, 5 minutes plus tard.

Mais les Whites n'y arrivent plus, ils enchainent les erreurs techniques et les pertes de balles, Costa inscrivant même un contre son camp sur un tacle très malchanceux qui trompe Meslier.

En seconde période, ils n'arriveront jamais à prendre le contrôle du match, et encaisseront un 4ème but à la 70ème minute, signé Jordan Ayew.

Résultat décevant pour les Peacocks, mais qui aurait sûrement été différent sans l'annulation du but de Bamford en première période...