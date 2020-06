Klaas-Jan Huntelaar prolonge à l'Ajax

Klaas-Jan Huntelaar, 37 ans au mois d'août, jouera une saison de plus à l'Ajax Amsterdam. Ce lundi, le club néerlandais annonce que l'attaquant a signé un nouveau bail jusqu'en 2021.

Auteur de 10 buts la saison dernière, Huntelaar déclare sur le site de l'Ajax : "Je ne me vois pas jouer avec un autre maillot. Je me sens en forme, je suis bien dans ce club et je sais que je peux apporter quelque chose sur le terrain."

Passé par l'Ajax de 2006 à 2009, Huntelaar avait fait son retour au club en 2017 après avoir porté les couleurs du Real Madrid, de l'AC Milan et de Schalke 04. Il compte 76 sélections et 42 buts avec l'équipe nationale des Pays-Bas.