Tagliafico veut changer d'air : "Je rêve d'un plus grand championnat"

Filipe Luis et Lucas Hernandez ont tous deux quitté les Rojiblancos en été et le club veut renforcer le poste d'arrière latéral gauche. Nicolas Tagliafico a été approché par le club madrilène.

"L'Atleti était intéressé l'année dernière, mais j'ai décidé de rester avec l'Ajax pour une autre année", a déclaré Tagliafico, cité par 'Mundo Deportivo'.

"Maintenant tout est ouvert, je ne sais pas si je vais rester. Attendons de voir ce qui se passe. Je suis dans un grand club mais l'Eredivisie n'est pas une grande compétition et mon objectif a toujours été de jouer dans les ligues les plus importantes et dans un club de grande classe."

Et le latéral argentin a un championnat de prédilection : "La Premier League est la meilleure au monde, suivie par la Liga et la Serie A."

Arsenal et le Real Madrid s'intéressent également au latéral, qui est évalué à 35 millions d'euros selon les médias espagnols.