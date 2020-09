Ake admet avoir snobé l'intérêt de United pour rejoindre City

Nathan Ake admet avoir esquivé l'intérêt de Manchester United pour rejoindre Manchester City contre 45 millions d'euros cet été. Le polyvalent défenseur néerlandais a vu son équipe de Bournemouth être relégué en 2019-20. L'international anglais n'allait aucune intention de rester au Vitality Stadium et pour jouer en Championship, le joueur de 25 ans méritant de rejoindre un club beaucoup plus grand. Plusieurs points de chutes ont été évoqués pour lui alors que le mercato s'ouvrait, Manchester United étant exhorté à se joindre à la liste des prétendants alors qu'ils voulaient se renforcer en défense.

Manchester City, cependant, devait gagner la course pour un joueur très courtisé, Nathan Ake cherchant à évoluer sous Pep Guardiola et à passer un cap à l'Etihad Stadium. Il a déclaré au 'Manchester Evening News' : "Il y avait un intérêt des autres clubs, mais je préfère ne pas dire quels clubs. J'ai pris la décision de venir ici, j'ai parlé avec le manager, j'ai eu une bonne conversation avec lui et quand un club comme Manchester City vient pour vous, sachant simplement que vous allez apprendre beaucoup et pouvoir jouer avec des joueurs comme ceux-là et m'entraîner sous un entraîneur comme celui-ci, je savais juste que je pouvais me développer encore plus."

"Je pense que j’ai maintenant l’âge idéal où je peux apprendre et me développer et j’ai pensé que c’était le bon endroit pour le faire. L'entraîneur a amélioré tellement de joueurs au fil des années et c'est ce que je cherche à faire aussi en venant ici en début de semaine pour travailler avec lui pour essayer de voir où je peux m'améliorer tactiquement, ce qu'il attend de moi... J'ai juste hâte de faire passer mon jeu au niveau supérieur", a ajouté le défenseur néerlandais.

"J'ai toujours dû me battre"

"C'est là que vous voulez être en fin de compte. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs clubs dans lesquels vous pouvez aller. Je suis tellement heureux en ce moment et j'ai hâte d'apprendre de l'un des meilleurs entraîneurs du monde et des meilleurs joueurs du monde. Je suis ravi de voir ce qui va se passer dans les 12 prochains mois", a conclu Nathan Ake. Manchester City va débuter sa saison 2020-2021 lundi lors d'un déplacement chez les Wolves.

Ake espère faire ses débuts en match officiel et a, après avoir concédé qu'il pourrait occuper un certain nombre de postes chez les Sky Blues, a révélé quelle est sa position préférée : "Ma préférence a toujours été dans l'axe, mais tout le monde sait que je suis assez polyvalent et que je peux jouer à plusieurs positions, alors je vais juste devoir voir où l'entraîneur a besoin de moi et veut jouer avec moi et il sait qu'il peut mettre moi partout."

"Au fil des années, j'ai dû faire face à beaucoup de choses - partir en prêt, essayer d'obtenir une place, donc j'ai toujours dû me battre beaucoup pour entrer dans des équipes, ça n'a jamais été facile. Même à Bournemouth, pendant les premiers mois, j’étais sur le banc et j'ai dû me frayer un chemin dans l’équipe, donc où que vous alliez, ce n’est jamais facile. Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau ici, donc ça va être difficile et je le sais mais j’aime les défis. Depuis que je suis jeune, je voulais un défi, alors je dois juste m'assurer de faire de mon mieux pour moi et pour l'équipe et ensuite qui sait quand et comment je vais entrer dans l'équipe", a conclu Nathan Ake.