Al-Khelaïfi affirme que le PSG ne recrutera pas en janvier

Nasser Al-Khelaïfi ne prévoit pas de recruter en janvier, malgré le fait que de grands noms comme Eriksen (Inter) et Szoboszlai (RB Salzbourg) courent du côté du PSG.

"Des renforts pour le prochain mercato hivernal ? Il est trop tôt pour cela. Nous n'avons pas besoin de recruter, nous allons bien", a-t-il déclaré à 'RMC Sport'.

Le président du PSG et Leonardo, le directeur sportif du club, se concentrent sur les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé. Nous avons entamé les négociations avec Neymar et Kylian Mbappé", a-t-il admis.

"Les négociations seront confidentielles, mais je suis très confiant. Ils veulent tous les deux rester avec nous", a-t-il ajouté. Il veut les montrer tous les deux à la Coupe du monde au Qatar en 2022 pour développer la marque PSG.

Le duo en est déjà à sa quatrième saison au Parc des Princes, mais leurs contrats arrivent à échéance et tous deux ont de nombreux prétendants.

D'autre part, après les déclarations de Neymar sur Messi, le PSG pourrait suivre de près le crack argentin, qui hésiterait encore à rester à Barcelone.

Al-Khelaïfi pourrait également envisager de licencier Tuchel en raison des récentes performances du champion de France, malgré le fait qu'il réussisse bien dans ses compétitions actuelles. L'entraîneur allemand rêve de Manchester United, qui envisage un éventuel licenciement de Solskjaer à la fin de la saison.