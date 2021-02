David Alaba annonce qu'il quitte le Bayern Munich

David Alaba a confirmé mardi quelque chose qui n'était plus un secret, mais qui n'était pas encore sorti de sa bouche. L'Autrichien quittera le Bayern Munich à la fin de cette saison, une fois son contrat terminé. Pour aller où ? Il dit ne pas avoir encore pris sa décision.

"J'ai pris la décision de faire quelque chose de nouveau après cette saison et de quitter le club. Ce n'était pas une décision facile pour moi, je suis ici depuis longtemps et je dois beaucoup au Bayern. J'ai passé un moment intense et incroyablement beau ici", a déclaré le défenseur central lors d'une longue conférence de presse.

"Je n'ai pas encore décidé où je vais, nous le saurons bientôt. J'ai pris mon temps car il n'est pas facile de partir après 13 ans et maintenant je veux chercher de nouveaux défis, mais cela prendra aussi du temps. Je pense qu'il me reste peut-être quatre, cinq, six ou sept ans pour continuer à jouer au football", a-t-il poursuivi.

Il est intéressant de noter qu'en Allemagne, Alaba n'a pas été interrogé sur le Real Madrid, mais sur les rumeurs le liant au FC Barcelone : "Je pense que ce n'est pas un secret que mes agents sont en contact avec des clubs. Je veux juste me concentrer à 100% sur mon travail ici, c'est tout ce que je peux dire."

Quant aux raisons de son départ, le capitaine du Bayern nie qu'il s'agisse de sa position sur le terrain ou d'une mauvaise relation avec quelqu'un : "Je me sens bien au milieu de terrain, mais ma position est défenseur central et cela n'a rien à voir avec ma décision. J'ai de très bonnes relations avec les responsables et je leur en suis reconnaissant".

On a beaucoup parlé des désaccords avec Salihamidzic en raison de ses exigences financières, mais Alaba a brossé un tableau très différent des discussions : "J'ai pris ma décision il y a quelques semaines. J'ai eu des entretiens avec les responsables et ils ont été très positifs. Tout le monde voulait que je poursuive ma carrière ici, mais après un certain temps de réflexion, je leur ai fait savoir que je voulais partir.