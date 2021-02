Alaba exigera au Real ou au PSG de jouer milieu de terrain

David Alaba est l'un des joueurs les plus polyvalents parmi les meilleurs du monde et il veut se concentrer sur sa nouvelle aventure. Il quittera le Bayern à la fin de la saison, comme il l'a lui-même annoncé, et, où qu'il aille (le Real Madrid et le PSG sont candidats), il veut jouer milieu de terrain.

C'est l'information publiée par 'Le Parisien'. En principe, ses deux principaux prétendants, les Merengue et les Parisiens, ne devraient pas avoir de problème à lui laisser de l'espace. Zinédine Zidane a un milieu de terrain vieillissant et efficace et Pochettino pourrait ainsi donner des alternatives à un schéma dans lequel Ander Herrera, Draxler, Gueye, Verratti ou Paredes sont en rotation.

En outre, il est toujours possible que l'entraîneur qui l'accueille le convainque que, même s'il s'efforce de lui donner de l'espace au milieu de terrain, il est important qu'il se prête également à une présence dans d'autres secteurs du jeu. Par exemple, s'il devait jouer pour le Real en ce moment, il pourrait avoir à combler les vides laissés par les blessures de Ramos, Marcelo, Carvajal et Militao.

La heat map d'Alaba, proposée par BeSoccer Pro, explore cette polyvalence qu'il possède et dont il exige la fin, en principe, lorsqu'il change d'équipe. Son profil, tourné vers le flanc gauche et avec beaucoup de présence au milieu de terrain, se dégage clairement.