Alaba explique pourquoi il a consolé Neymar après la finale de Ligue des champions

Le défenseur du Bayern Munich, David Alaba, a expliqué pourquoi il s'était précipité pour consoler Neymar après la finale de la Ligue des champions. Alors que ses coéquipiers tombaient au sol ou sprintaient pour célébrer, Alaba est allé directement voir son adversaire battu en finale de la C1 1-0. Neymar a eu des occasions de marquer pour le PSG, mais a été stoppé plus d'une fois par Manuel Neuer, et il n'a guère tenté de dissimuler sa déception après le match.

Alaba a été applaudi pour son esprit sportif sur le moment, et il a déclaré qu'il reconnaissait le fardeau que Neymar portait en tant que joueur vedette de son équipe. "Il s'est avéré comme ça. C'est un joueur qui a beaucoup de pression sur ses épaules, qui porte un lourd fardeau, qui porte tout le club", a déclaré Alaba sur le podcast du FC Bayern. Alaba a déclaré que ce n'était pas seulement la façon dont Neymar a joué, mais le fait qu'il le fasse avec un sourire sur son visage. "C'est important", a-t-il ajouté. "Nous aimons tous ces athlètes."

Aussi gracieux dans la victoire qu'Alaba ait pu être, Neymar n'a pas tout à fait réussi à retourner la faveur, félicitant à tort le "Bayer" - confondant peut-être les Bavarois avec le Bayer Leverkusen - alors que la poussière de ses yeux retombait. Cela n’a pas ennuyé les célébrations du Bayern. Après avoir déjà soulevé la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, Alaba a déclaré que le sentiment de réaliser le triplé était quelque chose "qui ne peut être décrit. Nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir célébrer ce triomphe".

La suggestion d'Alaba selon laquelle Neymar a porté le PSG - en particulier avec Kylian Mbappe qui a réalisé une performance décevante lors de cette soirée - a peut-être sonné vrai avec l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui a déploré la dépendance de son équipe envers les deux stars. "Nous avons manqué d'efficacité", a déclaré Tuchel à RMC Sport après le match. "Nous voulons que Kylian et Neymar marquent tout le temps. Je suis fier parce que Ney a eu un autre match incroyable. Il a montré ses capacités, sa mentalité".

"Pour Kiki, c’est difficile. C'était un miracle qu'il soit avec nous après sa blessure. Les petits détails ont fait la différence. C'était un vrai combat ! Nous avons tout donné, nous avons laissé nos cœurs sur le terrain. Nous ne pouvions pas contrôler le résultat. C'était un but qui a fait la différence entre deux équipes super fortes. Je suis très fier du chemin. nous avons joué, de notre mentalité, c'est tout ce qu'un entraîneur peut demander à ses joueurs. Je suis déçu, mais pas trop déçu. C'est un score serré. Je suis convaincu que si nous marquons en premier, nous gagnons le match 1-0", avait avancé l'Allemand. Les évènements n'ont pas pris cette tournure, et c'est bel et bien le Bayern d'Alaba qui est rentré à la maison avec le trophée.