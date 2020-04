Alaba ne prolonge toujours pas

Dans la presse espagnole, de nombreuses rumeurs évoquent un intérêt des deux plus grands clubs d'Espagne pour les services du défenseur autrichien du Bayern Munich, David Alaba.

Si tout indique que le Bayern Munich devrait signer une prolongation de contrat comme l'a fait Thomas Müller récemment, rien n'est encore officiel et les prétendants se frottent les mains.

Selon les informations du 'Bild Sport', rien n'aurait encore été signé entre l'international autrichien et les dirigeants du Bayern Munich en raison d'un désaccord financier entre les deux parties.

Alaba pense mériter plus d'argent de la part de son club et ses prétentions économiques seraient en train de faire reculer le club et le joueur aurait refusé une offre du club pour cette raison.