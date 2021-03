Alaba répond aux rumeurs qui l'envoient au Real Madrid

Les sélections permettent souvent aux grands joueurs de s'exprimer en conférence de presse, ce qu'ils ne font pas en club. Par le passé, la trêve internationale a donné lieu à des conférences de presse controversées, mais David Alaba, cible du Real Madrid, a préféré rester à l'écart lorsqu'il s'agissait de son avenir.

"Jouer la Coupe du monde est une priorité pour moi et pour l'Autriche. Nous avons la qualité et nous pouvons le faire. C'est important car c'est un honneur de jouer pour mon pays", a déclaré Alaba, qui a rapidement été interrogé sur le Real Madrid.

"Le Real Madrid ? On entend des choses, mais je ne suis pas de ceux qui se lèvent le matin et lisent tout ce que disent les médias. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir", a déclaré le joueur polyvalent du Bayern Munich.

Alors que beaucoup prennent pour acquis le fait qu'il finira chez les Merengues, Barcelone n'exclut pas que, avec l'arrivée de Joan Laporta, le joueur pourrait rejoindre l'équipe blaugrana.

Le grand avantage est qu'il n'y a pas à payer de transfert, bien qu'il y ait une grosse prime à la signature. De plus, le salaire qu'exigerait Alaba pourrait être un problème pour le Barça ... et aussi, mais à une moindre échelle, pour le Real Madrid. En l'état actuel des choses, Alaba ne serait payé que moins que Bale, Hazard, Ramos et Kroos.