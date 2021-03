"Alaba s'en va pour l'argent, moi aussi je l'ai fait"

De légende à légende. Jürgen Kohler, champion du monde et d'Europe avec l'équipe nationale allemande et vainqueur de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, a évoqué le départ de David Alaba du Bayern Munich.

Dans une interview accordée à 'Goal.com', l'ancien joueur a déclaré : "Ce ne sera pas un pas en arrière pour lui, même si le Bayern est l'un des trois meilleurs clubs d'Europe et n'a pas à se cacher de qui que ce soit en termes de performances sportives et financières."

Kohler explique clairement la raison de sa décision : "Il prend certainement cette décision principalement pour l'argent, et je peux le comprendre. Il a maintenant 28 ans et va signer un contrat de quatre ou cinq ans. Il peut me dire tout ce qu'il veut."

"Quelques euros vont jouer un rôle important. Mais on ne peut rien reprocher au joueur. C'est parfaitement légitime et la plupart des autres feraient de même", a-t-il ajouté.

Kohler a également avoué qu'il avait fait la même chose à l'époque : "Je suis aussi parti du Bayern à cause de l'argent. Bien sûr, mon départ en Italie a aussi été très bon pour moi. Surtout en termes de développement de la personnalité. Mais ce n'était pas ma première pensée. Ce serait un joli conte de fées si je vous racontais quelque chose de différent maintenant."