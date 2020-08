Albert Roca nouveau préparateur physique du Barça

Au FC Barcelone, du changement est attendu à tous les niveaux, que ce soit dans l'effectif ou au sein du staff, les choses bougent.

Alors que Ronald Koeman est venu remplacer Quique Setién sur le banc, c'est au tour d'Albert Roca de se joindre au staff.

Il s'agit du préparateur physique, l'Espagnol de 57 ans connaît bien la maison car il était l'adjoint de Frank Rijkaard entre 2003 et 2008.

Roca arrive directement d'Inde où il entraînait le club d'Hyderabad.

[LATEST NEWS]: Albert Roca will be the new fitness coach working alongside @RonaldKoeman



Barça would like to thank @HydFCOfficial for allowing Roca, who was at Barça during the Frank Rijkaard era, to return, and wishes them every success in the next @IndSuperLeague. pic.twitter.com/mzxy9y5EBX