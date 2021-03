Alcool, fêtes : l'état de Ronaldinho inquiète depuis le décès de sa mère

Ronaldinho ne traverse pas la meilleure période de sa vie, loin de là. L'ancien footballeur brésilien, depuis la mort de sa mère, Dona Miguelina, n'a pas relevé la tête, et inquiéterait de plus en plus son entourage.

L'entourage de l'ancien joueur du Barça s'est montré extrêmement préoccupé par l'état dans lequel se trouve Ronaldinho depuis quelques semaines, plongé dans une crise qui l'a conduit à de nombreuses fêtes et à des excès d'alcool.

"Chaque jour est une fête. Il commence à boire le matin, vodka, whisky, gin... et ne s'arrête que le lendemain matin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais nous avons remarqué que c'est devenu plus intense après la mort de sa mère", ont déclaré ses amis au média 'Extra'.

Ses proches expliquent que, malgré l'état de santé délicat de Dona Miguelina à l'époque, "il a fait une fête pour le réveillon du Nouvel An. Plusieurs amis de Rio y sont allés car il se sent très seul dans cet immense endroit où il vit. Il fait des barbecues, il danse, il est toujours dans l'excès."

"Il vit dans une forteresse où il a tout ce dont il a besoin. Ronaldinho a un grand cœur et essaie d'être généreux avec ses amis. Mais tous ne sont pas de vrais amis et nous constatons que de nombreux dommages sont causés", ont-ils déploré.