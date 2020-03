Alderweireld donnera des tablettes pour que les malades puissent communiquer avec leur famille

Les joueurs montrent leur solidarité en cette période de pandémie du coronavirus, et c'est aussi le cas de Toby Alderweireld, qui a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux.

Le Belge de Tottenham achètera et donnera des tablettes aux hôpitaux et EHPAD. L'objectif de cette donation est de permettre aux malades de pouvoir échanger avec leur famille en cette période de confinement.

"Jespère que tout le monde suivra les mesures du Gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Le virus créé de nombreux besoins, particulièrement à cause du manque de contact. Les personnes malades ne peuvent pas voir leurs amis ni leur famille", a d'abord affirmé le joueur de Tottenham.

"Mon idée est d'acheter des dizaines de tablettes pour les donner aux hôpitaux et EHPAD pour que les personnes puissent échanger par vidéo avec leurs proches et leurs amis pour surmonter ce dur moment. Dans les prochains jours et les prochaines semaines j'essayerai de d'emmener les tablettes aux endroits où elles seront d'une plus grande aide", a poursuivi le Belge.

Enfin, Alderweireld a conclu en incitant ceux qui peuvent à en faire de même. "Ensemble nous pouvons sortir de ce moment difficile plus forts que jamais. Prenez soin de vous", a conclu Toby.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone pic.twitter.com/MOCNNVLMWR