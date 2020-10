Alerte rouge en défense pour la Juventus : Pirlo étudie sa ligne de quatre pour affronter Barcelone

La Juventus peine à trouver son rythme de croisière en Serie A. Sans Cristiano Ronaldo, la Juventus a concédé son deuxième match nul consécutif en championnat. Après Crotone, les Bianconeri ont été tenu en échec par le Hellas Verone ce dimanche soir. Une autre fois sur le score de 1-1. Mais plus que le résultat qui laisse la Juventus à la cinquième place au classement avec trois points de retard sur l'AC Milan, leader, mais avec un match en plus, la mauvaise nouvelle de la soirée ce sont les blessures qui s'accumulent.

Après avoir perdu Chiellini en première période face au Dynamo Kiev en milieu de semaine, Andrea Pirlo a perdu un nouveau défenseur central majeur : Leonardo Bonucci. Le défenseur italien est sorti en fin de match à cause d'un problème musculaire. En plus des deux vieux briscards italiens, Matthijs De Ligt et Alex Sandro ne sont pas encore disponibles et poursuivent sur le chemin de la récupération. Le timing de ces blessures est très mal choisi avec l'enchaînement des matches et deux matches de Ligue des champions à venir au cours des dix prochains jours.

Qui plus est, ce mercredi, la Juventus aura fort à faire avec la réception du FC Barcelone, et ce sera donc très probablement sans Cristiano Ronaldo, mais aussi sans sa défense habituelle. Certes, ce n'est plus le rouleau compresseur que la Juventus a croisé sur son passage en 2017 et en 2015 qui se présentera à l'Allianz Stadium. Mais cela reste le Barça avec des armes offensives à la pelle, avec notamment Messi, Fati, Griezmann.

Et de son côté, la Juventus a un énorme problème : sa défense. L'arrière-garde des Bianconeri sera fortement réduite en raison des blessures qui ont décimé ce secteur de jeu. Les défenseurs disponibles se comptent littéralement sur les doigts d'une main: Danilo, Demiral, le jeune Frabotta et le défenseur désormais "repositionné" Cuadrado. Contre l'Hellas Vérone, après la blessure de Bonucci, Pirlo a repensé une sorte de 4-4-2, une défense avec une ligne de quatre avec Demiral et Danilo dans l'axe.

Le Turc était souvent le seul rempart tandis que le Brésilien, profitant du fait que Vérone avait baissé de rythme et subissait pour conserver son point du match nul coûte que coûte, était souvent plus offensif et se projetait vers l'avant. Une attitude difficile à reproduire dans les 90 minutes face au FC Barcelone. C'est pourquoi l'entraîneur de la Juventus pourrait dessiner une sorte de 4-4-2 plus rigide que le classique 3-4-3 transformable au fil de la rencontre et en fonction de la physionomie du match.

Évidemment, la défense serait composée de Cuadrado à droite, Frabotta à gauche et le duo Danilo-Demiral dans l'axe, avec le Brésilien plus au centre-droit pour pouvoir passer à trois à certains moments, bloquant Frabotta plus souvent, qui pourrait avoir Chiesa devant lui, avec le Colombien sur le côté droit, en revanche plus libre de pousser et d'aider l'attaque. L'hypothèse la plus probable semble être celle-ci, même s'il y a une inconnue à prendre en considération qui répond au nom de Weston McKennie. Parmi les mérites de l'ancien Schalke, il y a aussi la polyvalence : en Allemagne, il a déjà occupé le rôle de défenseur central, dans une défense à quatre et à trois. Son état de santé reste à évaluer après dix jours d'isolement avec le Covid-19, mais l'Américain peut être la carte surprise d'Andrea Pirlo.