Alessandro Florenzi inscrit son premier but avec le PSG

Florenzi marque déjà avec le PSG. Le latéral, prêté par la Roma, a inscrit le premier but de la partie mais également son premier but avec le club de la capitale. Et quel but !

Julian Draxler manque sa passe vers Icardi, la défense d'Angers repousse le ballon vers Florenzi, qui le contrôle, et le frappe vers la lucarne du but. Paul Bernardoni est battu !

L'Italien, qui vient d'être convoqué avec la sélection Azzurri, a inscrit son premier but avec le PSG lors de son 4ème match en Ligue 1.