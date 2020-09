"Le PSG, un des clubs majeurs en Europe"

Comme pressenti depuis jeudi, Alessandro Florenzi a renforcé les rangs du PSG. Le club de la capitale française a officialisé son arrivée vendredi soir, après que le joueur ait passé avec succès sa visite médicale. Le latéral droit italien arrive en provenance de l’AS Rome et après une année de prêt effectuée à Valence.

Au sein de l’équipe francilienne, Florenzi remplacera numériquement Thomas Meunier, parti cet été au Borussia Dortmund. Le staff du club espère avoir flairé le bon coup, comme il l’a fait il y a deux ans avec le latéral gauche espagnol Juan Bernat. De son côté, le défenseur ne boude pas son plaisir de rejoindre le récent finaliste de la C1.

"Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters", a souligné le nouveau numéro 24 du Champion de France après la signature de son contrat, avant d'afficher clairement son ambition et sa détermination.

"Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté. À Paris, il rejoint un autre Italien, en la personne de Marco Verratti. On lui souhaite la même réussite.