Alessandro Matri raccroche les crampons

Au micro de 'Sky Sport', le buteur de 35 ans formé au Milan AC et sans club depuis janvier, a annoncé sa retraite.

"Je peux dire que j’ai réalisé mes rêves. Quand j’ai commencé ce sport, Je ne pensais pas que j’aurais eu une carrière comme ça et que j’aurais gagné trois titres de champion. Je ne peux pas me plaindre de comment ça s’est passé. Mais maintenant je m’arrête."

"Je suis venu prendre cette décision compte tenu de la façon dont les six premiers mois se sont passés avec Brescia, a-t-il ajouté. Après avoir été libéré, des demandes sont arrivées et je n’ai été convaincu par aucune d’entre elles. Ma vie de footballeur me manquera, mais une seule occasion importante pouvait me permettre de recommencer."

En 20 ans, Matri n'aura jamais évolué hors d'Italie, où il a connu onze clubs différents. Après avoir débuté au Milan AC, il jouera quatre saisons à Cagliari, avant de rejoindre la Juventus en 2011.

De 2013 à 2016, malgré un retour à Milan, Matri enchaînera les expériences de prêts avant de s'installer à Sassuolo de 2016 à 2019. En janvier dernier, il avait résilié le contrat le liant à Brescia, son dernier club.

Alessandro Matri quitte le monde du foot avec trois Scudetto en poche (2012, 2013, 2015), une Coupe d'Italie 2015 ainsi qu'une Supercoupe d'Italie 2012.