Alex Ferguson Ã©tait "certain" de faire venir Bale et Ronaldo Ã  Manchester United

L'arrière gauche français, aujourd'hui à la retraite affirme qu'Alex Ferguson avait un plan à l'époque pour unir Ronaldo et Gareth Bale à Old Trafford.

"Il a dit qu'il était certain à 99% que nous allions avoir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale et qu'il avait juste besoin de ces deux joueurs pour gagner à nouveau la Ligue des Champions", a déclaré Evra, lors du podcast officiel de Manchester United lundi soir.

"Et pour être honnête, quand j'ai parlé avec Cristiano, il a dit oui au patron. Il venait rejoindre United". Cependant, Evra a révélé que deux semaines plus tard, Ferguson a annoncé son départ à la retraite.