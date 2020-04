Álex Moreno intéresse plusieurs clubs de Premier League

Alex Moreno est arrivé au Betis l'été dernier. Après une bonne campagne chez le Rayo Vallecano, le latéral est devenu un élément important dans les rangs andalous.

Ses bonnes performances avec l'équipe du sud de l'Espagne ont attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League. Plus précisément, Everton et Crystal Palace, selon 'AS'.

Les Betis sont conscients que, si un club au potentiel économique plus important arrive, il sera difficile de retenir un joueur qui a fait un grand pas dans sa carrière en seulement deux saisons.